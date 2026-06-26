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ЧМ-2026 по футболу стал самым посещаемым за всю историю турнира

Как сообщил официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), текущий чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым посещаемым в истории мундиалей.

Источник: Metaratings.ru

По данным организации на 26 июня, игры группового этапа ЧМ-2026 посетили в общей сложности 3605357 болельщиков (средний показатель посещаемости за игру — 65524 человека). При этом мировое первенство 1994 года, которое принимали Соединённые Штаты Америки (США), посетили 3587538 зрителей.

Напомним, что ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории трёх североамериканских стран: Канады, США и Мексики. Участниками финальной стадии турнира, также впервые в истории, стали 48 национальных сборных.

При этом ранее, 13 июня, в ФИФА ответили на обвинения прессы в искусственном завышении посещаемости игр ЧМ-2026, заявив, что итоговые цифры основаны на количестве отсканированных билетов и зрителей, находящихся на трибунах стадиона.

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