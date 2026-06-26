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Булыкин считает, что Испания обыграет Уругвай на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2026 Уругвай — Испания.

Источник: РИА "Новости"

После двух туров испанцы возглавляют таблицу группы H с 4 очками. Уругвай идет на второй строчке с 2 очками, опережая занимающий третью позицию Кабо-Верде благодаря большему количеству забитых голов на турнире. Последнее, четвертое место в группе занимает Саудовская Аравия (1 очко).

«Испанцы находятся на первом месте в группе, могут показывать свой атакующий футбол. Они будут как можно дольше контролировать мяч, создавая множество моментов. Я думаю, что Испания порадует болельщиков. Эта сборная может выпустить не всех ключевых игроков, тут нужно смотреть, насколько футболисты готовы. Это задача для тренера и медицинского штаба. Думаю, что 70 процентов основного состава испанцев мы все-таки увидим на поле», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч Испания — Уругвай пройдет в субботу, 27 июня в Гвадалахаре (Мексика). Начало игры — в 3.00 (мск).

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