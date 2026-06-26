Булыкин считает, что Испания обыграет Уругвай на ЧМ-2026

«Испанцы находятся на первом месте в группе, могут показывать свой атакующий футбол. Они будут как можно дольше контролировать мяч, создавая множество моментов. Я думаю, что Испания порадует болельщиков. Эта сборная может выпустить не всех ключевых игроков, тут нужно смотреть, насколько футболисты готовы. Это задача для тренера и медицинского штаба. Думаю, что 70 процентов основного состава испанцев мы все-таки увидим на поле», — сказал Булыкин «СЭ».