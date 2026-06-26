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Сборные Ирана и Египта покинут поле в случае проведения на игре ЛГБТ*-акции

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Ирана покинут поле в случае проведения ЛГБТ*-акции (движение признано в России экстремистским и запрещено) во время их матча с египтянами на чемпионате мира, сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

Источник: Reuters

Матч третьего тура группы G пройдет в Сиэтле и начнется в 6:00 мск. Акция была запланирована городскими властями до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе национальные федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием ее отменить.

«Мы четко уведомили ФИФА о том, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или услышат на стадионе несанкционированные лозунги, мы без колебаний немедленно прикажем команде покинуть поле и приостановим матч. Мы здесь, чтобы участвовать в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Недопустимо привносить в этот матч политические или социальные идеи, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков стоят на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФА и организаторы возьмут на себя полную ответственность за обеспечение того, чтобы игра проходила в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций», — приводит слова Доньямали Pitch Wire в соцсети Х.

Африканский журналист Микки Джуниор сообщает, что аналогичное решение примут и игроки сборной Египта в случае какого-либо вовлечения в ЛГБТ*-акцию.

Перед заключительным туром египтяне возглавляют таблицу группы, набрав 4 очка, иранцы (2 очка) идут вторыми. Далее в таблице располагаются сборные Бельгии (2) и Новой Зеландии (1), которые сыграют друг с другом в параллельном матче.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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