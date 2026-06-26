Сборные Ирана и Египта покинут поле в случае проведения на игре ЛГБТ*-акции

«Мы четко уведомили ФИФА о том, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или услышат на стадионе несанкционированные лозунги, мы без колебаний немедленно прикажем команде покинуть поле и приостановим матч. Мы здесь, чтобы участвовать в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Недопустимо привносить в этот матч политические или социальные идеи, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков стоят на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФА и организаторы возьмут на себя полную ответственность за обеспечение того, чтобы игра проходила в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций», — приводит слова Доньямали Pitch Wire в соцсети Х.