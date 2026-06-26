Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Норвегия
1
:
Франция
3
Все коэффициенты
П1
59.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Сенегал
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.55
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.61
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.25
П2
1.20

Француз Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча с норвежцами

На данный момент счет в матче — 3:1 в пользу французов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Усман Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Норвегии.

Дембеле отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах. Хет-трик Дембеле стал вторым в списке самых быстрых на чемпионатах мира с начала матча, рекорд принадлежит австрийцу Эриху Пробсту, который в 1954 году забил три гола за 24 минуты в матче с командой Чехословакии. Самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов мира оформил венгр Ласло Кишш в матче со сборной Сальвадора в 1982 году — 7 минут.

На данный момент счет в матче — 3:1 в пользу французов. Встреча проходит в Фоксборо (США, штат Массачусетс).