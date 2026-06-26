Француз Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча с норвежцами

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Усман Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Норвегии.
Дембеле отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах. Хет-трик Дембеле стал вторым в списке самых быстрых на чемпионатах мира с начала матча, рекорд принадлежит австрийцу Эриху Пробсту, который в 1954 году забил три гола за 24 минуты в матче с командой Чехословакии. Самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов мира оформил венгр Ласло Кишш в матче со сборной Сальвадора в 1982 году — 7 минут.
На данный момент счет в матче — 3:1 в пользу французов. Встреча проходит в Фоксборо (США, штат Массачусетс).