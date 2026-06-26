Француз Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча с норвежцами

Дембеле отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах. Хет-трик Дембеле стал вторым в списке самых быстрых на чемпионатах мира с начала матча, рекорд принадлежит австрийцу Эриху Пробсту, который в 1954 году забил три гола за 24 минуты в матче с командой Чехословакии. Самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов мира оформил венгр Ласло Кишш в матче со сборной Сальвадора в 1982 году — 7 минут.