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В Интернете появились фотографии мяча финального матча ЧМ-2026 по футболу

В Интернете появились фотоснимки официального игрового мяча финального матча проходящего чемпионата мира по футболу 2026 года. Модель мяча получила название Trionda Final.

Источник: Metaratings.ru

Отмечено, что новый игровой снаряд выполнен в белой цветовой гамме с чёрно-золотыми вставками и красными акцентами. На «Трионде» выписаны названия всех шестнадцати городов (США — одиннадцать, Мексика — три, Канада — два), в которых проходят игры мирового первенства.

Ожидается, что презентованная модель мяча будет использоваться лишь в четырёх встречах турнира: полуфиналы, матч за третье место и финальный поединок.

Напомним, что ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран Северной Америки. 27 июня завершится групповой этап мундиаля. Участниками плей-офф станут 24 национальные сборные, которые займут первые два места в группе, а также восемь команд, которые являются лучшими из числа занявших третьи места. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на поле арены «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка (82500 зрителей).

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