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В сборной Франции рассказали, что Дешам вернется в команду 27 июня

Ранее главный тренер покинул расположение команды на чемпионате мира из-за смерти матери.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернется к руководству командой 27 июня. Об этом заявил помощник главного тренера французской сборной Ги Стефан, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола.

Ранее ТАСС сообщал, что французы обыграли норвежцев в заключительном туре группового этапа (4:1). Стефан руководил французской сборной, Дешам не смог присутствовать на игре, он отправился на родину из-за смерти матери.

«Прежде всего, наши мысли с Дидье, мы с нетерпением ждем его возвращения, и завтра он будет с нами на тренировке. Что касается игры, мы сделали то, что должны были сделать. Мы получали удовольствие, было много интенсивности и много моментов. Тем не менее были и моменты, когда мы были не совсем в своей лучшей форме, и нам нужно это исправить», — сказал Стефан.

«Чем дальше мы продвинемся по турниру, тем сильнее будет соперник. Мы должны оставаться бдительными», — добавил он.

Соперник сборной Франции по 1/16 финала определится позднее.

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