В США допустили подачу заявки на проведение ЧМ-2038 с 64 командами

США могут подать заявку на проведение мужского чемпионата мира по футболу в 2038 году, заявил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани в беседе с Би-би-си.
«Учитывая, что в какой-то момент в чемпионате мира смогут принять участие 64 команды, я думаю, что Соединенные Штаты справятся с этим. Но сначала мне необходимо убедиться, что мы успешно завершим этот чемпионат мира 19 июля, прежде чем представлять наши планы на 2038 год или другие», — сказал Джулиани.
Джулиани также отметил, что, проведение расширенного турнира в США обошлось бы в несколько миллиардов долларов, тогда как другим странам пришлось бы потратить десятки миллиардов.
В настоящее время США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира-2026, который впервые проводится с участием 48 команд, вместо привычных 32.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а первые три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия турнира. Турнир 2034 года уже отдан Саудовской Аравии.
Таким образом, чемпионат мира 2038 года станет следующим турниром, на который будет объявлен тендер.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Матчи плей-офф стартуют 28 июня.