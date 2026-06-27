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В США допустили подачу заявки на проведение ЧМ-2038 с 64 командами

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани заявил, что страна справится с турниром, даже если ФИФА расширит его до 64 команд, однако сначала необходимо успешно завершить нынешний мундиаль.

Источник: Reuters

США могут подать заявку на проведение мужского чемпионата мира по футболу в 2038 году, заявил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани в беседе с Би-би-си.

«Учитывая, что в какой-то момент в чемпионате мира смогут принять участие 64 команды, я думаю, что Соединенные Штаты справятся с этим. Но сначала мне необходимо убедиться, что мы успешно завершим этот чемпионат мира 19 июля, прежде чем представлять наши планы на 2038 год или другие», — сказал Джулиани.

Джулиани также отметил, что, проведение расширенного турнира в США обошлось бы в несколько миллиардов долларов, тогда как другим странам пришлось бы потратить десятки миллиардов.

В настоящее время США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира-2026, который впервые проводится с участием 48 команд, вместо привычных 32.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а первые три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия турнира. Турнир 2034 года уже отдан Саудовской Аравии.

Таким образом, чемпионат мира 2038 года станет следующим турниром, на который будет объявлен тендер.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Матчи плей-офф стартуют 28 июня.

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