Куртуа стал рекордсменом сборной Бельгии по числу матчей на чемпионатах мира

27 июня Куртуа сыграл против Новой Зеландии (5:1) в матче 3-го тура группового турнира. Эта игра стала для 34-летнего вратаря 18-й на чемпионатах мира. По этому показателю Куртуа опередил Энцо Шифо, который играл за сборную Бельгии с 1984 по 1998 годы.
Куртуа дебютировал за сборную в 2011 году. С того момента он принял участие в четырех чемпионатах мира: в 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.
Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее.
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Даррен Базили
Руди Гарсия
Голы
Новая Зеландия
Элайджа Джаст
84′
Бельгия
Леандро Троссар
28′
Леандро Троссар
(Ханс Ванакен)
50′
Кевин Де Брейне
66′
Ромелу Лукаку
(Николас Раскин)
86′
Алексис Салемакерс
(Ромелу Лукаку)
90+4′
Составы команд
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
56′
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
46′
2
Тим Пэйн
64′
5
Майкл Боксалл
13
Либерато Какаче
79′
3
Франсис де Врис
10
Сарприит Сингх
46′
19
Бен Олд
23
Райан Томас
46′
21
Джесси Рэнделл
6
Джо Белл
64′
20
Каллум Макковатт
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
4
Брэндон Мехеле
3
Артур Теат
20
Ханс Ванакен
11
Жереми Доку
56′
26
Матиас Фернандес-Пардо
10
Леандро Троссар
72′
22
Алексис Салемакерс
7
Кевин Де Брейне
72′
24
Амаду Онана
17
Шарль Де Кетеларе
85′
23
Николас Раскин
8
Юри Тилеманс
85′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Новая Зеландия
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
35
Удары в створ
2
10
Угловые
5
8
Фолы
10
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти