Куртуа стал рекордсменом сборной Бельгии по числу матчей на чемпионатах мира

27 июня Куртуа сыграл против Новой Зеландии (5:1) в матче 3-го тура группового турнира. Эта игра стала для 34-летнего вратаря 18-й на чемпионатах мира. По этому показателю Куртуа опередил Энцо Шифо, который играл за сборную Бельгии с 1984 по 1998 годы.