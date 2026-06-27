Виталий Милонов: Сыновья заставляют смотреть ЧМ, вынужден это видеть

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и спросил, видел ли он хотя бы один матч чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике.
— У меня сыновья смотрят и меня заставляют, — делится Милонов. — Вынужден это видеть. На самом деле, интересно, конечно, чемпионат мира — это значимое явление, что греха таить. Вот вчера смотрел, как норвежцев обижали.
— И какие ощущения от турнира?
— Спортсмены-то не виноваты, они не выбирают, где проводить чемпионат. Они стараются. А в плане организации — читаю многие отзывы, болельщикам со стажем есть, с чем сравнивать. Поехать в Америку, может, и хорошо, но такого отношения к себе люди не ожидали. Но я надеюсь, что американцы и их соседи будут минимально портить праздник любителям футбола.