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Виталий Милонов: Сыновья заставляют смотреть ЧМ, вынужден это видеть

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «РБ Спорт», что вынужден смотреть чемпионат мира. Он отметил, что это интересно.

Источник: Газета.Ру

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и спросил, видел ли он хотя бы один матч чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике.

— У меня сыновья смотрят и меня заставляют, — делится Милонов. — Вынужден это видеть. На самом деле, интересно, конечно, чемпионат мира — это значимое явление, что греха таить. Вот вчера смотрел, как норвежцев обижали.

— И какие ощущения от турнира?

— Спортсмены-то не виноваты, они не выбирают, где проводить чемпионат. Они стараются. А в плане организации — читаю многие отзывы, болельщикам со стажем есть, с чем сравнивать. Поехать в Америку, может, и хорошо, но такого отношения к себе люди не ожидали. Но я надеюсь, что американцы и их соседи будут минимально портить праздник любителям футбола.