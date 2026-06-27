Виталий Милонов: Сыновья заставляют смотреть ЧМ, вынужден это видеть

— Спортсмены-то не виноваты, они не выбирают, где проводить чемпионат. Они стараются. А в плане организации — читаю многие отзывы, болельщикам со стажем есть, с чем сравнивать. Поехать в Америку, может, и хорошо, но такого отношения к себе люди не ожидали. Но я надеюсь, что американцы и их соседи будут минимально портить праздник любителям футбола.