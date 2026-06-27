Мостовой: сборная Узбекистана точно не выйдет в плей-офф ЧМ-2026

«Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф. Слишком большая разница голов.



Чтобы выйти, Узбекстану нужно побеждать со счётом 10:0, но этого не случится. Узбекистан будет пытаться и биться за престиж, захочет ещё раз показать себя миру», — сказал Мостовой Metaratings.ru.