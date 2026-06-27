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Мостовой: сборная Узбекистана точно не выйдет в плей-офф ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о шансах национальной команды Узбекистана на победу в матче 3-го тура чемпионата мира-2026 в группе K со сборной Демократической Республики Конго.

Источник: Metaratings.ru

«Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф. Слишком большая разница голов.

Чтобы выйти, Узбекстану нужно побеждать со счётом 10:0, но этого не случится. Узбекистан будет пытаться и биться за престиж, захочет ещё раз показать себя миру», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Матч пройдёт 28 июня, начало — в 02:30 по московскому времени. Сборная Узбекистана впервые в истории принимает участие в первенстве и с нулём очков занимает четвёртое место в турнирной таблице, Конго идёт третьей с одним баллом. Ранее команда Фабио Каннаваро проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

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