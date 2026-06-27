Мостовой: сборная Узбекистана точно не выйдет в плей-офф ЧМ-2026

«Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф. Слишком большая разница голов.
Чтобы выйти, Узбекстану нужно побеждать со счётом 10:0, но этого не случится. Узбекистан будет пытаться и биться за престиж, захочет ещё раз показать себя миру», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Матч пройдёт 28 июня, начало — в 02:30 по московскому времени. Сборная Узбекистана впервые в истории принимает участие в первенстве и с нулём очков занимает четвёртое место в турнирной таблице, Конго идёт третьей с одним баллом. Ранее команда Фабио Каннаваро проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).