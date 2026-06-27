Капитан Ирана высказался о скандальной акции на матче ЧМ-2026

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Египта и Ирана в Сиэтле завершился со счётом 1:1. По решению городского оргкомитета данная встреча получила название «Матч гордости». До жеребьевки турнира было неизвестно, какие именно команды встретятся в этом матче.
Представители Ирана и Египта просили организаторов отказаться от акции, ссылаясь на свои законы и традиции, однако получили акции. Сообщалось, что в случае вовлечения в акцию представителей Ирана и Египта обе команды готовы были покинуть поле, однако в итоге встреча прошла без эксцессов.
Иранская сторона накануне матча обратилась в ФИФА с просьбой отказаться от поддержки ЛГБТ* в рамках данной игры. В обращении указывалось: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе». Главный тренер сборной Египта, в свою очередь, заявил, что его команда намерена сосредоточиться на футболе.
После игры капитан сборной Ирана Мехди Тареми ответил на вопрос, посвященный этой ситуации.
«Наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех представителей ЛГБТ*-сообщества. В этом и суть: дело не в нас, мы здесь, чтобы играть в футбол, и мы уважаем всех этих людей», — приводит слова Тареми Fars News Agency.
* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти