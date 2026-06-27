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Непомнящий верит в выход ДР Конго из группы на чемпионате мира-2026

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матчей группы К третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2026 Колумбия — Португалия и ДР Конго — Узбекистан.

Источник: Getty Images

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матчей группы К третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2026 Колумбия — Португалия и ДР Конго — Узбекистан.

После двух туров Колумбия возглавляет таблицу группы К с 6 очками. Португалия идет на второй строчке с 4 очками. На третьем месте располагается ДР Конго, имея 1 очко. Последнее, четвертое место в группе занимает Узбекистан (0 очков).

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 28.06.2026, 2:30
ДР Конго
-
Узбекистан
-

«Португальцы могут проиграть Колумбии. Пока не видел хорошей игры в их исполнении. Вполне может так случиться. В параллельном матче Конго обыграет Узбекистан и выйдет из группы. Такой исход событий довольно реален», — сказал Непомнящий «СЭ».

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 28.06.2026, 2:30
Колумбия
-
Португалия
-

Матчи Колумбия — Португалия и ДР Конго — Узбекистан пройдут 28 июня и начнутся в 02.30 мск.