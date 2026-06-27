Непомнящий верит в выход ДР Конго из группы на чемпионате мира-2026

«Португальцы могут проиграть Колумбии. Пока не видел хорошей игры в их исполнении. Вполне может так случиться. В параллельном матче Конго обыграет Узбекистан и выйдет из группы. Такой исход событий довольно реален», — сказал Непомнящий «СЭ».