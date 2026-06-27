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Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании переводчицы

Инцидент с участием нападающего Райана Мендеша произошел в отеле Новой Зеландии, где команда Кабо-Верде останавливалась перед товарищескими матчами с Чили и Финляндией. Новозеландская полиция расследует происшествие.

Источник: РБК Спорт

Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша обвиняют в изнасиловании бразильской переводчицы. Об этом сообщает Globo и R7.

По заявлению гражданки Бразилии, инцидент произошел 27 марта в новозеландском отеле, где сборная Кабо-Верде размещалась перед товарищескими матчами с Чили и Финляндией. Женщина работала с командой в этой гостинице переводчицей по приглашению местной футбольной федерации.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 4.07.2026, 1:00
Аргентина
-
Кабо-Верде
-

По информации издания, после матча с Чили женщину пригласили в номер, зарезервированный для игроков Кабо-Верде, полагая, что встреча носит рабочий характер. Однако, почувствовав себя некомфортно, она вернулась в свой номер.

Согласно показаниям потерпевшей, после этого 36-летний Мендеш вошел в ее номер и напал на нее, затем наносил удары, кусал и душил потерпевшую, после чего изнасиловал.

Издание ознакомилось с материалами дела, включающими фотографии травм, переданные в полицию, протокол правоохранительных органов и медицинское заключение, включая данные об оказанной пострадавшей психологической помощи.

Полиция Новой Зеландии ведет расследование инцидента с 10 апреля. Правоохранители собрали записи с камер видеонаблюдения в отеле и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы принять решение о передаче дела в суд.

На чемпионате мира-2026 сборная Кабо-Верде сенсационно вышла 1/16 финала, где сыграет против Аргентины. Нападающий Мендеш провел три матча, не отметившись результативными действиями. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной и рекордсменом по количеству матчей (90) и голов (22).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале 2022 года.

Кабо-Верде
0:0
Первый тайм: 0:0
Саудовская Аравия
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68278 зрителей
Главные тренеры
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
Составы команд
Кабо-Верде
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
9′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+3′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
66′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
66′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Статистика
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
2
Фолы
10
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти