Сборной Уругвая отменили чартер за провал на ЧМ

В ночь на субботу сборная Уругвая уступила испанцам со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа, заняла третью строчку в квартете и потеряла шансы на выход в плей-офф. Двукратные чемпионы мира в первых двух турах не смогли обыграть команды Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).