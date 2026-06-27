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Сборной Уругвая отменили чартер за провал на ЧМ

Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартер сборной после вылета с ЧМ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после вылета команды с чемпионата мира, сообщает журналист Мартин Чаркеро в соцсети X.

В ночь на субботу сборная Уругвая уступила испанцам со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа, заняла третью строчку в квартете и потеряла шансы на выход в плей-офф. Двукратные чемпионы мира в первых двух турах не смогли обыграть команды Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

По данным источника, футболисты будут возвращаться на коммерческих рейсах за свой счет.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти