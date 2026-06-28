Дембеле — о хет-трике в ворота Норвегии: «У меня бывали матчи и лучше»

«Я счастлив. Для меня это много значит. Это было хорошее выступление, но у меня бывали матчи и лучше. Например, против Сенегала, где, как мне кажется, я был эффективнее.



Это было невероятно. Но самое важное — занять первое место в группе и сохранять концентрацию до конца турнира.



Я очень хорошо чувствую себя и на поле и внутри команды. Сейчас это главное», — приводит слова Дембеле официальный сайт ФИФА.