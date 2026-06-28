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Дембеле — о хет-трике в ворота Норвегии: «У меня бывали матчи и лучше»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал свое выступление в матче с Норвегией (4:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Reuters

29-летний француз забил три гола в первом тайме, оформив самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года.

«Я счастлив. Для меня это много значит. Это было хорошее выступление, но у меня бывали матчи и лучше. Например, против Сенегала, где, как мне кажется, я был эффективнее.

Это было невероятно. Но самое важное — занять первое место в группе и сохранять концентрацию до конца турнира.

Я очень хорошо чувствую себя и на поле и внутри команды. Сейчас это главное», — приводит слова Дембеле официальный сайт ФИФА.

Норвегия
1:4
Первый тайм: 1:3
Франция
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 64146 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Голы
Норвегия
Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
21′
Франция
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
7′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20′
Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
32′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
90+4′
Нереализованные пенальти
Норвегия
Йерген Странн Ларсен
50′
Составы команд
Норвегия
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
Франция
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Статистика
Норвегия
Франция
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
18
Удары в створ
4
9
Угловые
4
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти