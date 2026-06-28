Джордан Айю стал рекордсменом по числу матчей за сборную Ганы по футболу

Джордану Айю 34 года, текущий чемпионат мира является для него третьим. В составе сборной Ганы он стал серебряным призером Кубка африканских наций в 2025 году. С 2024 года форвард выступает за английский «Лестер», ранее он был игроком английских «Астон Виллы», «Кристал Пэлас», французских «Лорьяна», «Сошо», и «Марселя». В составе «Марселя» он стал чемпионом Франции (2010), обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции (2011).