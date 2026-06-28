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Джордан Айю стал рекордсменом по числу матчей за сборную Ганы по футболу

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий и капитан сборной Ганы по футболу Джордан Айю стал рекордсменом команды по числу матчей.

Источник: Reuters

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии стал для Айю 121-м в составе ганской команды. По этому показателю он обошел своего брата Андре Айю, на счету которого 120 матчей.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа L, 28.06.2026, 0:05
Хорватия
1
Гана
0

Джордану Айю 34 года, текущий чемпионат мира является для него третьим. В составе сборной Ганы он стал серебряным призером Кубка африканских наций в 2025 году. С 2024 года форвард выступает за английский «Лестер», ранее он был игроком английских «Астон Виллы», «Кристал Пэлас», французских «Лорьяна», «Сошо», и «Марселя». В составе «Марселя» он стал чемпионом Франции (2010), обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции (2011).