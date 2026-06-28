Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира.
Встреча группы L прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Хорватии голы забили Петар Сучич (31-я минута) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (83). У команды Ганы отличился Деррик Люккассен (73).
Сборная Хорватии с 6 очками заняла второе место в группе, первыми стали англичане (7). Сборная Ганы (4) вышла в плей-офф с третьего места в группе. Замкнула таблицу квартета сборная Панамы, не набравшая ни одного очка. Соперники команд Хорватии и Ганы по 1/16 финала определятся позднее.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Златко Далич
Карлуш Кейрош
Петар Сучич
(Матео Ковачич)
31′
Никола Влашич
(Лука Модрич)
83′
Деррик Люккассен
(Эрнест Нуама)
73′
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
68′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
13
Никола Влашич
88′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
88′
24
Марко Пашалич
11
Анте Будимир
66′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
78′
15
Марио Пашалич
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
22
Камалдин Сулемана
71′
10
Брэндон Томас-Асанте
9
Джордан Айю
71′
24
Эрнест Нуама
4
Джонас Аджети
46′
21
Койо Пепра Оппонг
90+4′
15
Элиша Овусу
46′
7
Иссахаку Фатаву
8
Кваси Сибо
85′
3
Калеб Йиренкий
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Капитан команды
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