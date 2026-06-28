Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Хорватии с 6 очками заняла второе место в группе, первыми стали англичане (7). Сборная Ганы (4) вышла в плей-офф с третьего места в группе. Замкнула таблицу квартета сборная Панамы, не набравшая ни одного очка. Соперники команд Хорватии и Ганы по 1/16 финала определятся позднее.