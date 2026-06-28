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Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Гол Влашича принес сборной Хорватии победу над Ганой и выход в плей-офф ЧМ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира.

Встреча группы L прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Хорватии голы забили Петар Сучич (31-я минута) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (83). У команды Ганы отличился Деррик Люккассен (73).

Сборная Хорватии с 6 очками заняла второе место в группе, первыми стали англичане (7). Сборная Ганы (4) вышла в плей-офф с третьего места в группе. Замкнула таблицу квартета сборная Панамы, не набравшая ни одного очка. Соперники команд Хорватии и Ганы по 1/16 финала определятся позднее.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Хорватия
2:1
Первый тайм: 1:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
28.06.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Златко Далич
Карлуш Кейрош
Голы
Хорватия
Петар Сучич
(Матео Ковачич)
31′
Никола Влашич
(Лука Модрич)
83′
Гана
Деррик Люккассен
(Эрнест Нуама)
73′
Составы команд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
68′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
13
Никола Влашич
88′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
88′
24
Марко Пашалич
11
Анте Будимир
66′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
78′
15
Марио Пашалич
Гана
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
22
Камалдин Сулемана
71′
10
Брэндон Томас-Асанте
9
Джордан Айю
71′
24
Эрнест Нуама
4
Джонас Аджети
46′
21
Койо Пепра Оппонг
90+4′
15
Элиша Овусу
46′
7
Иссахаку Фатаву
8
Кваси Сибо
85′
3
Калеб Йиренкий
Статистика
Хорватия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
1
Угловые
3
2
Фолы
9
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти