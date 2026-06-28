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Стив Кларк ушел с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу

Ранее шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Стив Кларк подал в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Ранее шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе они проиграли сборным Марокко (0:1) и Бразилии (0:3), а также победили команду Гаити (1:0). Сборная Шотландии заняла третье место в группе С, набрав 3 очка. После победы хорватов над командой Ганы (2:1) шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф, так как не попадут в топ-8 команд, занявших третьи места в группах.

Ранее ТАСС сообщал, что главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши был отправлен в отставку после разгромного поражения в стартовом туре от шведов (1:5).

Кларку 62 года. Он возглавлял сборную Шотландии с 2019 года. Под его руководством команда впервые за 28 лет квалифицировалась на чемпионат мира.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти