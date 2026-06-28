Стив Кларк ушел с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Стив Кларк подал в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.
Ранее шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе они проиграли сборным Марокко (0:1) и Бразилии (0:3), а также победили команду Гаити (1:0). Сборная Шотландии заняла третье место в группе С, набрав 3 очка. После победы хорватов над командой Ганы (2:1) шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф, так как не попадут в топ-8 команд, занявших третьи места в группах.
Ранее ТАСС сообщал, что главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши был отправлен в отставку после разгромного поражения в стартовом туре от шведов (1:5).
Кларку 62 года. Он возглавлял сборную Шотландии с 2019 года. Под его руководством команда впервые за 28 лет квалифицировалась на чемпионат мира.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти