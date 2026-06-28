Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Первое место в группе, набрав 7 очков, заняла сборная Колумбии. В 1/16 финала она встретится с командой Ганы. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы начнут плей-офф матчем с призерами двух последних чемпионатов мира хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти