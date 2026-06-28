Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026

Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Первое место в группе, набрав 7 очков, заняла сборная Колумбии. В 1/16 финала она встретится с командой Ганы. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы начнут плей-офф матчем с призерами двух последних чемпионатов мира хорватами.