Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К прошла в Атланте и завершилась со счетом 3:1. У узбекистанцев мяч на 10-й минуте забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. В составе сборной ДР Конго отличились Йоан Висса (68 — пенальти, 90+1) и Фистон Майеле (78).
Сборная ДР Конго набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. Команда Узбекистана на дебютном чемпионате мира не набрала очков и завершила турнир на четвертом месте в таблице. Результат этого матча лишил сборную Южной Кореи шансов выйти в 1/16 финала с третьего места в группе А.
С первого места в группе К в плей-офф вышла сборная Колумбии (7), со второго — Португалии (5).
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+5′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
48′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
59′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
59′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
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- Капитан команды
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