Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.
Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Кошта отразил шесть ударов.
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы в 1/16 финала встретятся с призерами двух последних мировых первенств хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
Португалия
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Статистика
Колумбия
Португалия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
24
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
2
Фолы
12
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти