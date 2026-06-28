Австрия в драматичном матче сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2026

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J, прошедшая в Канзас-Сити (США), завершилась со счетом 3:3. В составе австрийцев отличились Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Калайджич (90+6). У африканской команды мячи забили Рафик Белгали (45) и Рияд Марез (60, 90+3).
По итогам группового этапа сборная Австрии с 4 очками заняла второе место в квартете J. Алжирцы с аналогичным количеством баллов расположились строчкой ниже. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Первое место в группе заняли аргентинцы (9 очков), четвертое — команда Иордании (0).
В 1/16 финала австрийцы в Лос-Анджелесе (США) сыграют со сборной Испании. Команда Алжира встретится в Ванкувере (Канада) со швейцарцами. Обе игры пройдут 2 июля.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Владимир Петкович
Ральф Рангник
Рафик Бельгали
45′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
60′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
90+3′
Марко Арнаутович
(Давид Алаба)
28′
Марсель Забитцер
(Конрад Лаймер)
55′
Саша Калайджич
(Михаэль Грегорич)
90+6′
16
Уссама Бенбу
7
Рияд Махрез
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
10
Фарес Шаиби
19
Набиль Бенталеб
17
Рафик Бельгали
71′
5
Зинеддин Белаид
13
Жауан Хаджам
71′
15
Райан Аит Нури
8
Уссем Ауар
90′
25
Фарес Геджемис
9
Амин Гуири
71′
26
Самир Шерги
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
90′
14
Саша Калайджич
18
Романо Шмид
46′
10
Флориан Гриллич
7
Марко Арнаутович
11′
46′
11
Михаэль Грегорич
8
Давид Алаба
62′
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
46′
24
Пауль Ваннер
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Шон Эванс
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти