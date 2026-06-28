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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
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ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
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П1
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П2

Австрия в драматичном матче сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2026

Австрия сыграла вничью с Алжиром и вышла в плей-офф ЧМ со второго места.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы J, прошедшая в Канзас-Сити (США), завершилась со счетом 3:3. В составе австрийцев отличились Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Калайджич (90+6). У африканской команды мячи забили Рафик Белгали (45) и Рияд Марез (60, 90+3).

По итогам группового этапа сборная Австрии с 4 очками заняла второе место в квартете J. Алжирцы с аналогичным количеством баллов расположились строчкой ниже. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Первое место в группе заняли аргентинцы (9 очков), четвертое — команда Иордании (0).

В 1/16 финала австрийцы в Лос-Анджелесе (США) сыграют со сборной Испании. Команда Алжира встретится в Ванкувере (Канада) со швейцарцами. Обе игры пройдут 2 июля.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.

Алжир
3:3
Первый тайм: 1:1
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
28.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Владимир Петкович
Ральф Рангник
Голы
Алжир
Рафик Бельгали
45′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
60′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
90+3′
Австрия
Марко Арнаутович
(Давид Алаба)
28′
Марсель Забитцер
(Конрад Лаймер)
55′
Саша Калайджич
(Михаэль Грегорич)
90+6′
Составы команд
Алжир
16
Уссама Бенбу
7
Рияд Махрез
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
10
Фарес Шаиби
19
Набиль Бенталеб
17
Рафик Бельгали
71′
5
Зинеддин Белаид
13
Жауан Хаджам
71′
15
Райан Аит Нури
8
Уссем Ауар
90′
25
Фарес Геджемис
9
Амин Гуири
71′
26
Самир Шерги
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
90′
14
Саша Калайджич
18
Романо Шмид
46′
10
Флориан Гриллич
7
Марко Арнаутович
11′
46′
11
Михаэль Грегорич
8
Давид Алаба
62′
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
46′
24
Пауль Ваннер
Статистика
Алжир
Австрия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
3
Угловые
0
3
Фолы
3
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Шон Эванс
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти