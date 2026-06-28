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Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

На старте плей-офф пройдут встречи Германия — Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция — Швеция (1 июля, Ист-Ратерфорд), ЮАР — Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды — Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия — Хорватия (3 июля, Торонто), Испания — Австрия (2 июля, Инглвуд), США — Босния и Герцеговина (2 июля, Санта-Клара), Бельгия — Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия — Япония (29 июня, Хьюстон), Кот-д’Ивуар — Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика — Эквадор (1 июля, Мехико), Англия — ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина — Кабо-Верде (4 июля, Майами), Австралия — Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария — Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия — Гана (4 июля, Канзас-Сити).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф вышли две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.