Ло Чельсо стал лучшим игроком матча между Аргентиной и Иорданией на ЧМ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины и испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу в матче третьего тура группы J сборная Аргентины в Далласе обыграла команду Иордании — 3:1. Ло Чельсо на 19-й минуте открыл счет ударом со штрафного.
Ло Чельсо 30 лет, он провел первый матч на первенствах мира. На турнире 2018 года и в двух стартовых матчах текущего розыгрыша футболист оставался на скамейке запасных, чемпионат мира 2022 года полузащитник пропустил из-за травмы. Всего на его счету 5 голов в 68 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
22
Абдулла Аль-Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти