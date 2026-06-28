Ло Чельсо стал лучшим игроком матча между Аргентиной и Иорданией на ЧМ

Ло Чельсо 30 лет, он провел первый матч на первенствах мира. На турнире 2018 года и в двух стартовых матчах текущего розыгрыша футболист оставался на скамейке запасных, чемпионат мира 2022 года полузащитник пропустил из-за травмы. Всего на его счету 5 голов в 68 матчах за национальную команду.