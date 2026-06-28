Марез стал лучшим игроком матча ЧМ между Алжиром и Австрией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Алжира и саудовского «Аль-Ахли» Рияд Марез признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча третьего тура группы J прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 3:3. Капитан алжирцев оформил дубль, забив на 60-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время.
Марезу 35 лет, в его активе 40 мячей в 118 матчах за национальную команду. Он на шесть голов отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Ислама Слимани.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Владимир Петкович
Ральф Рангник
Рафик Бельгали
45′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
60′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
90+3′
Марко Арнаутович
(Давид Алаба)
28′
Марсель Забитцер
(Конрад Лаймер)
55′
Саша Калайджич
(Михаэль Грегорич)
90+6′
16
Уссама Бенбу
7
Рияд Махрез
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
10
Фарес Шаиби
19
Набиль Бенталеб
17
Рафик Бельгали
71′
5
Зинеддин Белаид
13
Жауан Хаджам
71′
15
Райан Аит Нури
8
Уссем Ауар
90′
25
Фарес Геджемис
9
Амин Гуири
71′
26
Самир Шерги
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
90′
14
Саша Калайджич
18
Романо Шмид
46′
10
Флориан Гриллич
7
Марко Арнаутович
11′
46′
11
Михаэль Грегорич
8
Давид Алаба
62′
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
46′
24
Пауль Ваннер
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Шон Эванс
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти