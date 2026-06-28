Юрист из США дал совет мужчинам по женитьбе с американками

НЬЮ-ЙОРК, 28 июн — РИА Новости. Повышенный интерес к иностранным болельщикам у жительниц США во время чемпионата мира по футболу может обернуться для гостей турнира пожизненным запретом на въезд в Штаты, заявил РИА Новости старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.
Американки в поисках пары среди иностранных болельщиков уже попадают в СМИ с цитатами: «Пусть даже не знает английского, лишь бы “горячий”». В городах проведения матчей растет аудитория приложений для знакомств. Соцсети заполнили ролики, где американки рассказывают о свиданиях с зарубежными фанатами и объявляют охоту на женихов конкретных национальностей. При этом некоторые девушки открыто признаются, что рассматривают брак как отличный повод уехать из США.
«Туристические визы не предназначены для путешествия в США с целью вступления в брак. Служба гражданства и иммиграции США не только захочет подтвердить, что брак настоящий, они также могут провести расследование на предмет того, был ли у иностранца, который прибыл в США по временной визе, план вступить в брак», — сказал Линдпере.
По его словам, наличие такого замысла «может рассматриваться как мошенничество в сфере миграции и привести к отказу в изменении статуса или даже постоянному запрету на въезд в США».
Как заявил адвокат, для цели вступления в брак есть специальная разновидность визы.