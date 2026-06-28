Юрист из США дал совет мужчинам по женитьбе с американками

«Туристические визы не предназначены для путешествия в США с целью вступления в брак. Служба гражданства и иммиграции США не только захочет подтвердить, что брак настоящий, они также могут провести расследование на предмет того, был ли у иностранца, который прибыл в США по временной визе, план вступить в брак», — сказал Линдпере.