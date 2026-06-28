Германия на грани очередного провала? Парагвай готов к большой сенсации

Впрочем, как уже выяснилось, совсем бояться сборную Германии Парагваю точно не стоит. Кстати, команды уже встречались в рамках плей-офф чемпионата мира. Дело было в 2002 году, и тогда немца с гигантским трудом вырвали победу на 88-й минуте благодаря голу Оливера Невилля. А потом дошли до финала, где уступили Бразилии. Парагвай хорошо пошумел и на ЧМ-2010 в ЮАР, где пробился в четвертьфинал и в драматичном матче проиграл Испании. Тогда форвард парагвайцев Оскар Кардосо не забил пенальти при счете 0:0 во втором тайме, после чего испанцев в концовке забили усилиями Давида Вильи.