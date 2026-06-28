Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ перед началом плей-офф

Сборная Франции выиграла все матчи группового этапа против команд Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1) и с первого места группы I вышла в плей-офф чемпионата мира, где 30 июня сыграет со шведами. Шансы французов на победу в мировом первенстве оцениваются в 18,66%.