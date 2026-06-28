«Каннаваро сделал для команды все». Экс-защитник «Рубина» из сборной Узбекистана — о ЧМ-2026

— Можно было сыграть лучше, и нам, конечно, обидно. Мы мечтали о первом чемпионате мира — но, конечно, хотели не просто сыграть, а набрать очки и выиграть. Не получилось. Есть очень много причин, и сейчас, наверное, по горячим следам слишком рано о них объективно говорить. Ясно, что в какие-то моменты действовали неправильно. Это наш первый чемпионат мира, и он должен стать для нас уроком.