«Каннаваро сделал для команды все». Экс-защитник «Рубина» из сборной Узбекистана — о ЧМ-2026

Невеселые игроки сборной Узбекистана, обыгрывавшей соперников из ДР Конго после первого тайма, но уступившей ей в итоге 1:3, шли по смешанной зоне «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Опытный защитник иранского клуба «Эстегляль» Рустам Ашурматов, еще недавно выступавший за казанский «Рубин», сначала надолго остановился перед узбекскими журналистами, а затем поговорил и со спецкором «СЭ», бравшим у него интервью перед началом турнира.
— То, что сборная Узбекистана показала на ЧМ-2026, — ее объективный уровень или она могла сыграть лучше? — спрашиваю Ашурматова.
— Можно было сыграть лучше, и нам, конечно, обидно. Мы мечтали о первом чемпионате мира — но, конечно, хотели не просто сыграть, а набрать очки и выиграть. Не получилось. Есть очень много причин, и сейчас, наверное, по горячим следам слишком рано о них объективно говорить. Ясно, что в какие-то моменты действовали неправильно. Это наш первый чемпионат мира, и он должен стать для нас уроком.
— За какой матч обиднее всего? Вы ведь могли отыграться с Колумбией, вели в счете сегодня…
— За все обидно. И с Колумбией могли бы вничью сыграть, и сегодня победить. Мы так долго ждали этого чемпионата — 34 года! Но вышли — и не получилось набрать ни одного очка.
— Первый тайм против ДР Конго вы провели очень хорошо, выиграли его. Что изменилось во втором?
— Мы хорошо подготовились, начали хорошо, забили сразу — пусть и не засчитали, но потом забили еще. Не считаю, что после нашего гола что-то изменилось. Мы хотели так и продолжать. Но соперник тоже готовился. И, когда он пропустил и ему надо было выигрывать, он стал лучше и активнее двигаться. После этого у нас получилось не все, что мы хотели.
— Персонально рады за капитана Элдора Шомуродова, забившего конголезцам очень красивый гол?
— Конечно, тем более что он мой лучший друг и наш капитан! Здорово, что он забил, открыл счет и в матче, и своим голам на турнире. Жаль, что нам это не помогло победить.
— Что уже успел сказать команде после матча с конголезцами Фабио Каннаваро?
— Конечно, он тоже хотел выиграть. Могу сказать, что он все сделал для нас, для команды. И обидно ему не меньше, чем нам. Он сказал, что все надо забыть и уже скоро нас ждет чемпионат Азии. К нему и надо готовиться.
— На фоне трех поражений отношения с Каннаваро у игроков сборной не ухудшились?
— Нет-нет, у нас с тренерским штабом все отлично. Никаких проблем.
— С болельщиками, судя по всему, тоже. Несмотря на три поражения, они остались на трибунах и тепло с вами попрощались, а вы к ним подошли.
— Да, и нас, если честно, это радует. Потому что, когда команда проигрывает, они нас поддерживают, а это очень тяжело. Поэтому их реакция — большая мотивация для нас. И большое спасибо им за то, что поддерживали команду до конца.
Игорь Рабинер