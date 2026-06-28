Канчельскис назвал провалом выступление азиатских сборных на ЧМ-2026

«Для Азии — это провал. Не сказал бы, что там не развивается футбол. Он стремится вперед, болельщики его очень любят. Раз на раз не приходится, это такой турнир. Так сложилось, что-то не пошло в некоторых моментах. Европейские команды, на которых рассчитываешь, тоже проваливаются на чемпионате мира. Уверен, что на следующих турнирах азиатские сборные выступят лучше», — сказал Канчельскис «СЭ».