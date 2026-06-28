Главный тренер сборной Ганы раскритиковал участие 48 команд в ЧМ-2026

«Количество команд, которые могут пройти отбор на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда столько команд могут пройти отбор, сохраняется ли ценность турнира? Мне это кажется спорным, но это только мое мнение», — сказал Кейруш.