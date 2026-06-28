Главный тренер сборной Ганы раскритиковал участие 48 команд в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал вульгарным и заурядным новый формат чемпионата мира с участием 48 национальных команд, слова специалиста приводит The Athletic.
«Количество команд, которые могут пройти отбор на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда столько команд могут пройти отбор, сохраняется ли ценность турнира? Мне это кажется спорным, но это только мое мнение», — сказал Кейруш.
Кейруш отметил, что отбор на чемпионат мира должен быть «серьезным, очень сложным и конкурентным». «Чемпионат мира по футболу должен быть чем-то значимым и важным. Он должен быть чем-то редким. Но, как вы знаете, сегодня в игре правят деньги», — добавил тренер.
В чемпионате мира 2026 года впервые в истории приняли участие 48 команд. Это на 16 больше, чем на предыдущих семи чемпионатах, проводившихся с 1998 года.
Для 73-летнего Кейруша это уже пятый чемпионат мира. Ранее он возглавлял сборные Ирана (2014, 2018 и 2022) и Португалии (2010).
Сборная Ганы на ЧМ-2026 выступала в группе L вместе с Англией, Хорватией и Панамой. Команда вышла в плей-офф с третьего места.
В 1/16 финала Гана 4 июля (04:30 мск) встретится с Колумбией.
Для Ганы это пятое участие в мировом первенстве, а лучшим достижением команды остается выход в четвертьфинал в 2010 году.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.