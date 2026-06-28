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Ибрагимович рассказал, что может помешать Франции выиграть чемпионат мира

Бывший футболист Златан Ибрагимович заявил, что сборная Франции может проиграть на чемпионате мира из-за расслабленности. Его слова передает Fox Sports в соцсетях.

Источник: Reuters

«Всё зависит от уровня их вовлеченности. Когда они включаются в игру — вижу лишь несколько команд, которые могут обыграть их. Единственный шанс — когда они приглашают противника в игру, расслабляются и выключаются», — сказал Ибрагимович.

Франция переиграла Норвегию в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году. Игра прошла на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Усман Дембеле, еще один забил Дезире Дуэ. У норвежцев отличился Тело Осгаард.

После этой победы французы набрали девять очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы I. Норвежцы набрали шесть очков и стали вторыми.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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