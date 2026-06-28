Игрок сборной Канады Дэвис вспомнил о поездке в Россию перед плей-офф ЧМ-2026

На групповом этапе сборная Канада в Торонто сыграла с Боснией и Герцеговиной (1:1), а затем в Ванкувере провела матчи с Катаром (6:0) и Швейцарией (1:2).
"Помню, как в 17−18 лет я поехал в Россию, чтобы выступить перед конгрессом ФИФА по поводу проведения чемпионата мира в Канаде, и сейчас увидеть, как это стало реальностью, было чем-то особенным. Когда я впервые вышел на поле в Торонто, это казалось таким сюрреалистичным — я никогда раньше не видел столько канадцев на футбольном матче. Это было действительно потрясающе, у меня на глазах выступили слезы.
Это событие поднимет спорт на совершенно новый уровень, и многие ребята после матча точно были под впечатлением", — приводятся слова Дэвиса на сайте ФИФА.
В воскресенье Канада проведет матч 1/16 финала против ЮАР.