Игрок сборной Канады Дэвис вспомнил о поездке в Россию перед плей-офф ЧМ-2026

"Помню, как в 17−18 лет я поехал в Россию, чтобы выступить перед конгрессом ФИФА по поводу проведения чемпионата мира в Канаде, и сейчас увидеть, как это стало реальностью, было чем-то особенным. Когда я впервые вышел на поле в Торонто, это казалось таким сюрреалистичным — я никогда раньше не видел столько канадцев на футбольном матче. Это было действительно потрясающе, у меня на глазах выступили слезы.