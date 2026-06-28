«Держать Роналду на поле 90 минут — фатально! Сравнение с Месси? Небо и земля». Мнение Барбозы

— Даже не знаю… Возможно, то, что Роналду хорошо физически готов и способен выдерживать все 90 минут? Но где голы? Где результативные действия? Где удары по воротам, передачи? Вчера я его на поле не увидел. Зато видит главный тренер… Ну что ж, подождем матча с Хорватией. Разве можно сравнивать нынешнего Роналду с Месси? Посмотрите, что каждый из них делает для своей сборной. Небо и земля, к сожалению для нас, португальцев. Надо быть объективным.