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«Держать Роналду на поле 90 минут — фатально! Сравнение с Месси? Небо и земля». Мнение Барбозы

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза — о матче с Колумбией (0:0).

Источник: Спорт-Экспресс

— К сожалению, вынужден признать, что вчера нам повезло, — говорит Барбоза. — Мы выглядели неубедительно. Колумбия играла лучше, создала гораздо больше голевых моментов. Даже забила, но гол отменили из-за офсайда.

Слишком много вопросов к игре нашей команды на этом турнире. Я, если помните, вам говорил, что матч с Узбекистаном совсем не показателен. Интересно было посмотреть на фоне Колумбии. Ну вот и посмотрели…

— Бросились в глаза большие разрывы у португальцев между линиями.

— Не то слово! Как будто вышли играть в первый раз… Некоторые вещи, мягко говоря, удивили. Если мы хотим пройти на турнире далеко, так играть просто нельзя. Сейчас сборная Португалии — это только набор индивидуально сильных исполнителей. Но где командная игра? Все как-то разобранно…

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 28.06.2026, 2:30
Колумбия
0
Португалия
0

— Почему никто не идет в дриблинг?

— Да вся команда какая-то скованная. Никто не берет инициативу на себя, мало импровизации. Считаю, вчера лучшим в нашей команде был вратарь. Благодаря Диогу Коште мы и сыграли вничью. Это же весьма показательный момент. Увы…

— От Витиньи ждали гораздо большего?

— Меня удивило решение Роберто Мартинеса. Зачем он в пару к Витинье в центре поля выпустил Рубена Невеша? Зачем разбил связку Витинья — Жоао Невеш? Они же в «ПСЖ» понимают друг друга с полуслова. Все доведено до автоматизма. Они всегда должны выходить вместе с первых минут. Зачем ломать то, что эффективно работает?

Многим футболистам некомфортно играть в этой схеме. Посмотрите, ведь команда не прибавляет. Ну и почему-то наш главный тренер продолжает ставить в состав Криштиану Роналду, верить в него. Более того, он его вообще не меняет! Держать такого нападающего все 90 минут — просто фатально! Боюсь, такие решения тренера сыграют с нами в итоге злую шутку. Ну вот что хочет показать Мартинес?

— Ваша версия?

— Даже не знаю… Возможно, то, что Роналду хорошо физически готов и способен выдерживать все 90 минут? Но где голы? Где результативные действия? Где удары по воротам, передачи? Вчера я его на поле не увидел. Зато видит главный тренер… Ну что ж, подождем матча с Хорватией. Разве можно сравнивать нынешнего Роналду с Месси? Посмотрите, что каждый из них делает для своей сборной. Небо и земля, к сожалению для нас, португальцев. Надо быть объективным.

— Допускаете, что голы Узбекистану вообще станут последними для Роналду на этом турнире?

— Все-таки Узбекистан многих неприятно удивил в том матче. Совсем ничего не показал. До этой встречи Роналду не забивал 10 матчей на чемпионатах мира и Евро. Не исключаю, что теперь началась его новая безголевая серия… Просто в таком возрасте, в таких кондициях ему уже тяжело себя проявлять на таких турнирах. Я говорю то, что вижу.

— Против хорватов он выйдет в старте?

— Естественно. Роберто Мартинес продолжит гнуть свою линию. Видимо, захочет показать, что команда не может обходиться без Криштиану. Но к чему это приведет…

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 3.07.2026, 2:00
Португалия
-
Хорватия
-

— Новичок «Реала» Бернарду Силва вчера даже не вышел на поле.

— Он совсем не готов физически. Не в форме. Сказывается тяжелый сезон в «Манчестер Сити». Слишком много игр провел.

— Кто, на ваш взгляд, должен играть слева в атаке?

— Дилемма. Сейчас ни Жоау Феликс, ни Рафаэл Леау не играют в свою силу. Тоже серьезная проблема.

— Есть ли фаворит в паре Португалия — Хорватия?

— Если брать матчи третьего тура, то хорваты мне понравились больше португальцев. Командная игра там отлажена лучше. У нас же я пока ничего хорошего не вижу. Все не то.

Виталий Айрапетов