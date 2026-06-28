Генич назвал марокканцев фаворитами ЧМ-2026 по футболу

По мнению Генича, у сборной Франции на чемпионате мира 2026 года яркая атака, но есть пробелы в организации игры. При этом специалист отметил высокий потенциал сборной Марокко.
«Главный фаворит из того, что увидел сейчас — Марокко. Мне очень нравится, как Марокко сбалансировано. У них практически нет слабых мест. Может быть, у не хватит скамейки, но, отталкиваясь от того, что увидели сейчас — это Марокко», — сказал Генич на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Марокканцы в матче 1/16 финала первенства мира сыграют против сборной Нидерландов. На групповом этапе команда Марокко заработала семь очков, сыграв в одном из матчей вничью с Бразилией (1:1).