Генич назвал марокканцев фаворитами ЧМ-2026 по футболу

«Главный фаворит из того, что увидел сейчас — Марокко. Мне очень нравится, как Марокко сбалансировано. У них практически нет слабых мест. Может быть, у не хватит скамейки, но, отталкиваясь от того, что увидели сейчас — это Марокко», — сказал Генич на YouTube-канале «Коммент. Шоу».