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Генич назвал марокканцев фаворитами ЧМ-2026 по футболу

Известный российский комментатор Константин Генич поделился мыслями о фаворитах чемпионата мира по футболу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По мнению Генича, у сборной Франции на чемпионате мира 2026 года яркая атака, но есть пробелы в организации игры. При этом специалист отметил высокий потенциал сборной Марокко.

«Главный фаворит из того, что увидел сейчас — Марокко. Мне очень нравится, как Марокко сбалансировано. У них практически нет слабых мест. Может быть, у не хватит скамейки, но, отталкиваясь от того, что увидели сейчас — это Марокко», — сказал Генич на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Марокканцы в матче 1/16 финала первенства мира сыграют против сборной Нидерландов. На групповом этапе команда Марокко заработала семь очков, сыграв в одном из матчей вничью с Бразилией (1:1).

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