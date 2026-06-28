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Мостовой назвал плей-офф чемпионата мира неразберихой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал плей-офф чемпионата мира неразберихой, передает RT.

Источник: РИА "Новости"

«Для меня плей-офф — полная неразбериха. Я вообще не понимаю, кто и почему с первого места выходит на второе, кто попадает на третью. Канаде досталась ЮАР, которая, казалось, после двух стартовых туров, вообще не должна была играть в плей-офф», — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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