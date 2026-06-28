Назван главный фаворит на «Золотой мяч» ЧМ-2026

Главный претендент на награду к текущему моменту забил шесть голов на турнире. Поставить на победу Месси можно с коэффициентом 4,00. Вторым фаворитом на «Золотой мяч» является француз Киллиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа четыре гола и две результативные передачи. Сделать ставку на его успех можно с котировкой 5,00. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов соотечественник Мбаппе Майкл Олисе — его победа оценивается с коэффициентом 7,00.