Сборная Алжира сделала 110 пасов перед третьим голом австрийцам на ЧМ

Футболисты сборной Алжира более пяти минут непрерывно владели мячом перед третьим голом в ворота команды Австрии на чемпионате мира, подсчитала аналитическая платформа Opta.
К концу основного времени матча в Канзас-Сити (штат Миссури, США) счет был 2:2, что устраивало обе команды. Однако капитан алжирцев Рияд Марез на 93-й минуте забил гол после 110 пасов своих партнеров по команде.
Алжирцы удерживали победный счет только три минуты — у австрийцев на 96-й забил Саша Калайджич, вышедший на замену.
Главный тренер австрийцев Ральф Рангник после матча заявил, что не помнит матчей с такой «неожиданной траекторией», а также опроверг сговор с соперником.
В итоге сборная Австрии вышла в плей-офф со второго места в группе J и сыграет с Испанией, а Алжир попал в топ-8 лучших команд, занявших третьи места, и также прошел в 1/16 финала, где его ждет Швейцария.
Владимир Петкович
Ральф Рангник
Рафик Бельгали
45′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
60′
Рияд Махрез
(Уссем Ауар)
90+3′
Марко Арнаутович
(Давид Алаба)
28′
Марсель Забитцер
(Конрад Лаймер)
55′
Саша Калайджич
(Михаэль Грегорич)
90+6′
16
Уссама Бенбу
7
Рияд Махрез
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
10
Фарес Шаиби
19
Набиль Бенталеб
17
Рафик Бельгали
71′
5
Зинеддин Белаид
13
Жауан Хаджам
71′
15
Райан Аит Нури
8
Уссем Ауар
90′
25
Фарес Геджемис
9
Амин Гуири
71′
26
Самир Шерги
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
90′
14
Саша Калайджич
18
Романо Шмид
46′
10
Флориан Гриллич
7
Марко Арнаутович
11′
46′
11
Михаэль Грегорич
8
Давид Алаба
62′
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
46′
24
Пауль Ваннер
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Шон Эванс
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти