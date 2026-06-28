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Главный тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета с ЧМ-26

Сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года, заняв третье место с тремя очками.

Источник: Getty Images

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен-Бо подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов и невыхода команды в плей-офф чемпионата мира 2026 года, приводит слова специалиста Yonhap.

«Сегодня я покидаю пост главного тренера мужской сборной Южной Кореи по футболу. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную сборную. Мы не добились результатов, которых ожидали наши болельщики, и вся ответственность лежит на мне как на главном тренере», — сказал Хон.

Контракт с 57-летним специалистом был рассчитан до 2027 года.

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира-2026. Команда обыграла Чехию (2:1) и проиграла Мексике (0:1) и ЮАР (0:1).

Команда вошла в историю как первая азиатская страна, сыгравшая на 12 чемпионатах мира. Нынешний турнир стал для них 11-м подряд.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.