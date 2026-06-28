Главный тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета с ЧМ-26

«Сегодня я покидаю пост главного тренера мужской сборной Южной Кореи по футболу. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную сборную. Мы не добились результатов, которых ожидали наши болельщики, и вся ответственность лежит на мне как на главном тренере», — сказал Хон.