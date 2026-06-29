Игнашевич дал прогноз на матч Нидерланды — Марокко: «Обе сборные испытывают проблемы в обороне»

"Голландцы, как всегда при Кумане, стараются доминировать и атаковать большими силами. Марокканцы на этом турнире предстали зрелой, организованной командой с четкой структурой в обороне и умением эффективно вылетать в контратаки. В этих стремительных выпадах выделяются центральный нападающий Сайбари и двужильный Хакими.