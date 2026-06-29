Игнашевич дал прогноз на матч Нидерланды — Марокко: «Обе сборные испытывают проблемы в обороне»

Прогноз: тотал матча больше 2,5 гола, коэффициент — 2.15.
"Голландцы, как всегда при Кумане, стараются доминировать и атаковать большими силами. Марокканцы на этом турнире предстали зрелой, организованной командой с четкой структурой в обороне и умением эффективно вылетать в контратаки. В этих стремительных выпадах выделяются центральный нападающий Сайбари и двужильный Хакими.
При этом защита сборной Марокко не выглядит надежной в позиционной обороне. Проблемы возникают из-за невысокого индивидуального уровня защитников и регулярного отсутствия Хакими на своем месте.
Обе сборные испытывают проблемы в обороне, а в атаке могут надавить на болевые точки соперника, что предполагает большое количество голевых моментов у обеих сторон«, — цитирует Игнашевича “Рейтинг Букмекеров”.
Матч Нидерланды — Марокко состоится 30 июня и начнется в 04:00 по московскому времени.