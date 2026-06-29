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На групповом этапе ЧМ-2026 приняло участие 999 футболистов

В 72 матчах группового этапа ЧМ-2026 на поле вышли 999 футболистов из 48 сборных.

Источник: Reuters

В групповом этапе чемпионата мира 2026 года на поле вышли почти 1000 футболистов, сообщает пресс-служба ФИФА в соцсети Х.

В 72 матчах группового этапа чемпионата мира-2026 на поле вышли 999 футболистов из 48 команд-участниц.

В чемпионате мира 2026 года впервые в истории приняли участие 48 команд. Это на 16 больше, чем на предыдущих семи чемпионатах, проводившихся с 1998 года.

В плей-офф вышли 32 команды. Встречи 1/16 финала запланированы с 28 июня по 3 июля, ⅛ финала — с 4 по 7 июля, четвертьфиналы — с 9 по 11 июля, а полуфиналы — 14 и 15 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.