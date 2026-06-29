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Корнеев считает, что у Германии нет шансов против Франции на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что сборная Германии на чемпионате мира-2026 не сможет пройти дальше ⅛ финала.

Источник: Metaratings.ru

По его словам, команде Юлиана Нагельсманна по силам победа над Парагваем, но против Франции у «бундестима» нет шансов.

«Вообще нет шансов. У сборной Франции в каждой игре новый герой. У них настолько сильная команда во всех линиях, что я даже не вижу никаких шансов у немцев», — сказал Корнеев.

Германия заняла первое место в группе Е с шестью очками. Коллектив разгромил Кюрасао (7:1), победил Кот-д’Ивуар (2:1) и уступил Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы сыграют с Парагваем 29 июня в 23:30 по московскому времени.

Франция стала первой в квартете I с девятью баллами. Команда Дидье Дешама победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 коллектив встретится со Швецией 1 июля в 00:00.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Его принимают Канада, США и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, в финале ЧМ-2022 обыгравшая на тот момент действующего обладателя Кубка мира Францию (3:3, 4:2 пен).

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