Корнеев считает, что у Германии нет шансов против Франции на ЧМ-2026

По его словам, команде Юлиана Нагельсманна по силам победа над Парагваем, но против Франции у «бундестима» нет шансов.
«Вообще нет шансов. У сборной Франции в каждой игре новый герой. У них настолько сильная команда во всех линиях, что я даже не вижу никаких шансов у немцев», — сказал Корнеев.
Германия заняла первое место в группе Е с шестью очками. Коллектив разгромил Кюрасао (7:1), победил Кот-д’Ивуар (2:1) и уступил Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы сыграют с Парагваем 29 июня в 23:30 по московскому времени.
Франция стала первой в квартете I с девятью баллами. Команда Дидье Дешама победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 коллектив встретится со Швецией 1 июля в 00:00.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Его принимают Канада, США и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, в финале ЧМ-2022 обыгравшая на тот момент действующего обладателя Кубка мира Францию (3:3, 4:2 пен).