Стала известна статистика перемещений президента ФИФА на ЧМ-2026

Ранее Инфантино заметили на двух проходивших одновременно матчах чемпионата мира. Его увидели на матче между Эквадором и Германией в Ист‑Ратерфорде и на матче между Кюрасао и Кот‑д’Ивуаром в Филадельфии — встречи начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров. В эфире один из кадров с главой ФИФА появился уже на второй минуте игры, другой показали примерно на 12‑й минуте.