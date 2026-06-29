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Стала известна статистика перемещений президента ФИФА на ЧМ-2026

Стала известна статистика перемещений президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на групповом этапе ЧМ-2026. Об этом сообщает ВВС.

Источник: Reuters

Инфантино за две недели посетил 24 матча и преодолел 50 тысяч километров на частном самолете. Отмечается, что во время группового этапа президент ФИФА неоднократно посещал по два матча в день в разных местах. Иногда он совершал по три перелета за сутки.

Всего Инфантино провел в воздухе 66 часов. Самым дальним его перелетом стал рейс длиной около 4500 километров, когда он 14 июня летел из Ванкувера в Майами. Самым коротким стал рейс из Филадельфии, штат Пенсильвания, в аэропорт Тетерборо, штат Нью-Джерси. Его дальность составила 148 километров.

Ранее Инфантино заметили на двух проходивших одновременно матчах чемпионата мира. Его увидели на матче между Эквадором и Германией в Ист‑Ратерфорде и на матче между Кюрасао и Кот‑д’Ивуаром в Филадельфии — встречи начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров. В эфире один из кадров с главой ФИФА появился уже на второй минуте игры, другой показали примерно на 12‑й минуте.