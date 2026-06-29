Непомнящий: «Постепенно этот чемпионат мира мне нравится все больше и больше»

Кто удивил? Сборные из Африки, сразу девять из которых прошли в плей-офф. Только из Европы больше (13), но у них и квот на участие больше. Как видим, африканцы достойно себя представляют. Нет такого, как это было в 1990 году, когда было две команды, Камерун и Египет, и на этом все. Это о многом говорит. А вот южноамериканские команды (в плей-офф вышли только пять сборных) под большим вопросом. Кроме Аргентины.