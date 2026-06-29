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Непомнящий: «Постепенно этот чемпионат мира мне нравится все больше и больше»

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026.

Источник: РИА "Новости"

"Могу признаться, я этот чемпионат ждал с недоверием, увеличили количество команд, произошли изменения в правилах и мундиаль принимают сразу три страны. Все это, казалось, будет мешать спортивной составляющей. Но постепенно начинаю находить, что в этом что-то есть, потому что даже команды, от которых мы ничего не ждали, вполне конкурентоспособны. И вот эти паузы на водопой, как мне кажется, тоже пошли на пользу. Тренер имеет возможность как-то оперативно повлиять на что-то. Короче, постепенно этот чемпионат мне нравится все больше и больше.

Кто удивил? Сборные из Африки, сразу девять из которых прошли в плей-офф. Только из Европы больше (13), но у них и квот на участие больше. Как видим, африканцы достойно себя представляют. Нет такого, как это было в 1990 году, когда было две команды, Камерун и Египет, и на этом все. Это о многом говорит. А вот южноамериканские команды (в плей-офф вышли только пять сборных) под большим вопросом. Кроме Аргентины.

Перед чемпионатом я говорил, что у меня три фаворита и называл европейские команды — Испанию, Францию, Англию, в таком порядке. А сейчас увидел, что творит Аргентина, как они играют, и что из себя представляет Месси, ну просто явный фаворит теперь«, — приводит слова Непомнящего “КП Спорт”.

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