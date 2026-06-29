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«Эквадор должен разбудить Германию. Против Парагвая ждем от немцев страсть и эмоциональность». Колонка Кураньи

Авторская колонка бывшего нападающего сборной Германии и «Динамо» — о немецкой команде, Франции и Месси.

Источник: Getty Images

Германия вышла из группы с первого места, решив задачу в первых двух турах. Сначала разгром Кюрасао, затем волевая победа над Кот-д’Ивуаром. Но последовавшее поражение от Эквадора подпортило картину, поэтому от группового этапа восторга нет. И все же самое главное — уверенный выход в плей-офф, программа-минимум выполнена. Теперь чемпионат мира для Германии начинается по-настоящему, без права на ошибку. Думаю, в плей-офф мы увидим другую команду — более страстную и эмоциональную. То, что всегда отличало Германию и чего не хватало в третьем туре группового этапа.

Не думаю, что против Эквадора команда Юлиана Нагельсманна сознательно берегла силы. Уровень турнира не предполагает возможности где-то расслабиться. Скорее это просто был матч, где не все получилось. И соглашусь с теми, кто говорит, что пары процентов интенсивности не хватало. Надеюсь, этот тревожный сигнал прозвучал как раз вовремя.

К тому же Парагвай, который ждет Германию в 1/16 финала, чем-то похож на Эквадор, в этом плане у нашей сборной была идеальная репетиция. Парагвай очень здорово обороняется, такие команды в плей-офф особенно опасны.

Но Германия, конечно, обязана проходить в следующий этап. Лидеров критикуют: Сане — после Кюрасао, Нойера и Киммиха — после Эквадора. Это нормально, к ведущим футболистам особое внимание. Эти игроки не раз доказывали, что в решающие моменты готовы брать на себя ответственность.

А вот от Вирца и Мусиалы, наоборот, не требовал бы слишком многого. Их рано сравнивать с теми, кто делает разницу в других сборных, — с Мбаппе, Кейном, Холанном, Винисиусом, не говоря о Месси. Они моложе и пока не на той ступени, что перечисленные выше звезды. Хотя Вирц и Мусиала — футболисты высокого уровня, которые могут решать исходы матчей, и надеюсь, что в плей-офф докажут это.

На групповом этапе, к сожалению, не обошлось без травм. Особенно серьезна потеря Шлоттербека — опытного и стабильного защитника. Но и его, и Брауна есть кому заменить, в сборной хороший выбор футболистов.

Сейчас у Германии нет такого мозгового центра, каким недавно был Тони Кроос. Что ж, значит, надо использовать иные козыри, другим проявлять себя активнее. Как, скажем, это получилось у Ундава. В каждом матче он выходил всего на тридцать минут, но за это время успел забить три гола и отдать две голевые передачи! Наверное, это повод говорить, что форвард заслуживает места в стартовом составе. Хотя и джокеры тоже важны, если Нагельсманн захочет внести перелом с помощью замен. С Кот-д’Ивуаром, когда Ундав сделал дубль, это получилось классно. Важно, что Дениз всегда опасен — играет он с первых минут или выходит по ходу матча.

Что касается турнира в целом, то я был довольно скептичен из-за нового формата, говорил об этом в нашей первой колонке, но реальность превзошла ожидания. Почти не было проходных матчей, многие аутсайдеры показали, что могут на равных соперничать с грандами.

Перед началом ЧМ я назвал главным фаворитом Испанию. Эта сборная остается претендентом на трофей, но все же по итогам группового этапа поменяю мнение. На мой взгляд, больше всего шансов стать чемпионом у Франции.

И в конце не могу не высказать восхищения Месси. Ему 39 лет, но он забивает шесть голов в трех матчах на ЧМ! Что-то невероятное!

Кевин Кураньи