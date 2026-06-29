«Эквадор должен разбудить Германию. Против Парагвая ждем от немцев страсть и эмоциональность». Колонка Кураньи

Сейчас у Германии нет такого мозгового центра, каким недавно был Тони Кроос. Что ж, значит, надо использовать иные козыри, другим проявлять себя активнее. Как, скажем, это получилось у Ундава. В каждом матче он выходил всего на тридцать минут, но за это время успел забить три гола и отдать две голевые передачи! Наверное, это повод говорить, что форвард заслуживает места в стартовом составе. Хотя и джокеры тоже важны, если Нагельсманн захочет внести перелом с помощью замен. С Кот-д’Ивуаром, когда Ундав сделал дубль, это получилось классно. Важно, что Дениз всегда опасен — играет он с первых минут или выходит по ходу матча.