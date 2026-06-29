Новое правило ФИФА не работает на чемпионате мира: футболисты нашли неожиданную лазейку

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике используется сразу несколько новых правил. Многие из них направлены на борьбу с затяжками времени, а также на исключение скандальных ситуаций — например, полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в игре второго тура группового этапа против Турции (1:0) стал первым футболистом в истории, которого удалили за прикрытый рот во время общения с соперником.
Нововведения действительно сделали игры более динамичными. Но в одном правиле игроки все же нашли лазейку, позволяющую играть как прежде.
Как футболисты борются с новым правилом
Речь идет о поправках к регламенту вбрасывания аутов. Теперь на это действие дается лишь пять секунд — далее судья в праве остановить игру и передать мяч команде соперника. Новое правило нацелено на борьбу с затяжками времени: ранее футболисты могли тратить на вброс мяча из-за боковой несколько десятков секунд. Теперь такое невозможно провернуть.
Нововведение в действии увидели уже в одном из первых матчей турнира. 12 июня капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац слишком долго вбрасывал аут в игре с Канадой (1:1) и оказался первым в истории футболистом, пострадавшим из-за нового регламента вброса мяча из-за боковой. Как посчитало бразильское издание Globo, Колашинац продержал мяч в руках вообще более восьми секунд. При этом босниец все равно протестовал против решения аргентинского судьи Факундо Тельо.
Далее правило срабатывало еще несколько раз. Самый свежий пример — ошибка англичан в заключительном матче группового этапа против Панамы (2:0). В начале первого тайма Букайо Сака и Джарелл Куанса не разобрались, кто будет кидать из-за боковой. Вингер «Арсенала» слишком долго держал мяч в руках, а затем передал его подошедшему защитнику «Байера» — судья остановил игру и передал владение сопернику англичан.
Но были и обратные примеры, когда футболисты, как и раньше, основательно готовились к вбрасыванию аута, но не встречались с санкциями от арбитра. Игроки нашли лазейку в формулировке правила — согласно протоколу IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), пятисекундный отсчет запускается только после того, как арбитр решает, что игрок затягивает выполнение аута. Именно поэтому журналисты и болельщики обратили внимание на лазейку: футболист может не поднимать мяч в руки сразу после ухода его за боковую линию, откладывая момент начала отсчета.
Первым лайфхак использовал левый защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон. В игре с Гаити в первом туре группового этапа Роберстон спокойно готовился к аутам намного дольше положенного времени — заходил за боковую, командовал расстановкой партнеров и только после этого брал мяч в руки, дожидаясь, когда все футболисты встанут по нужным местам.
Комплексно правила сработали — чистое игровое время выросло
За Робертсоном повторили и другие игроки на чемпионате мира, из-за чего новое правило все же сработало не так, как ожидалось. Однако нововведение все равно стоить признать полезным — не только его, но и другие правила, направленные на борьбу с затяжками времени.
Напомним, что теперь вратарь не может держать мяч в руках дольше восьми секунд, иначе его команда получит угловой у своих ворот, а полевой игрок проведет минуту за пределами поля и оставит партнеров в меньшинстве, если будет получать врачебную помощь на поле.
ЧМ-2026 получается намного более динамичным, чем предыдущие турниры. Доля чистого игрового времени составляет 59,4% от общего времени матчей. Для сравнения, на двух предыдущих чемпионатах мира было заметно хуже: 56,9% в 2022 году и 56,2% — в 2018-м. Очевидно, это заслуга новых правил, которые действительно уменьшили количество затяжек времени.
«Мы видим, что игровое время увеличилось, футболисты больше не тянут время: даже на замену бегут трусцой. В конце одного из матчей игрок получил локтем в лицо, а партнер сразу подбежал к судье и показал: не нужно врача, будем продолжать игру. Это здорово, потому что никто не валяется на поле и не затягивает время, понимая, что оставляет свою команду в меньшинстве. Мы также видим, что вбрасывания выполняются достаточно быстро, а вратари не затягивают время при ударах от ворот, поскольку уже были случаи, когда за это назначали угловые», — сказал в эфире «Матч ТВ» экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
Новые правила останутся в игре и после чемпионата мира. Вероятно, положительные изменения на динамику матчей появятся и в клубном футболе.
Автор: Артемий Кутейников