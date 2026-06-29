Новое правило ФИФА не работает на чемпионате мира: футболисты нашли неожиданную лазейку

«Мы видим, что игровое время увеличилось, футболисты больше не тянут время: даже на замену бегут трусцой. В конце одного из матчей игрок получил локтем в лицо, а партнер сразу подбежал к судье и показал: не нужно врача, будем продолжать игру. Это здорово, потому что никто не валяется на поле и не затягивает время, понимая, что оставляет свою команду в меньшинстве. Мы также видим, что вбрасывания выполняются достаточно быстро, а вратари не затягивают время при ударах от ворот, поскольку уже были случаи, когда за это назначали угловые», — сказал в эфире «Матч ТВ» экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.