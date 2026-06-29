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Комментатор «Матч ТВ»: Нет уверенности, что Бразилия сможет пройти Японию

Комментатор Константин Генич заявил о неуверенности в том, что Бразилия пройдет Японию в 1/16 финала чемпионата мира, передает «Матч ТВ».

Источник: Кадр из трансляции

«У меня большие сомнения по поводу перспектив Бразилии, матчи на групповой стадии не впечатлили. И вообще, такая очень сдержанная пока работа Карло Анчелотти. Он все‑таки тренер больше клубный, а не тренер сборной», — сказал Генич.

Встреча состоится 29 июня. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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