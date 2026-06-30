Дидье Дешам высказался о поддержке после смерти матери

«Я получил достаточно поддержки благодаря действиям игроков и сообщениям, на которые смог ответить. Не знаю, было ли это возможно с повязками, это мало что меняет. Мне это не было нужно», — рассказал Дешам.
26 июня на поле стадиона «Джиллетт» в Фоксборо (США) «синие» со счётом 4:1 обыграли норвежскую сборную в матче третьего тура группы I ЧМ-2026. 57-летний Дешам не присутствовал на игре в связи со смертью матери, отправившись 24 июня на похороны близкого человека.
Отмечалось, что игроки французской национальной команды планировали выразить свою солидарность с тренером и появиться на поле арены с чёрными траурными повязками, однако ФИФА запретила осуществить данное действие. 27 июня Дешам вернулся в расположение «трёхцветных».
Сборная Франции одержала победы во всех трёх турах группового этапа и набрала девять очков из девяти возможных, обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию. 30 июня «синие» проведут в Ист-Рутерфорде свой матч 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Швеции.