Депутаты Европарламента поддержали жалобу в ФИФА на «премию мира» Трампу

Инфантино вручил премию Трампу 5 декабря 2025 года, во время церемонии жеребьевки чемпионата мира. Награда была учреждена без одобрения совета ФИФА за месяц до вручения и всего спустя несколько недель после того, как Трамп не получил Нобелевскую премию мира.