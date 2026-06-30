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Депутаты Европарламента поддержали жалобу в ФИФА на «премию мира» Трампу

Инфантино в декабре вручил Трампу новую «премию мира ФИФА». После этого правозащитники призвали проверить, не нарушил ли глава ФИФА правила о политическом нейтралитете, теперь этот призыв поддержали 50 депутатов ЕП.

Источник: Getty Images

Пятьдесят депутатов Европарламента поддержали призыв о расследовании в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за возможных нарушений правил политического нейтралитета организации. Об этом пишут Politico и The New York Times со ссылкой на письмо депутатов.

Парламентарии поддержали жалобу правозащитной организации FairSquare, которая в декабре 2025 года заявила, что Инфантино несколько раз нарушил правила о нейтралитете, выражая поддержку Дональду Трампу, а также попросила комитет по этике ФИФА провести расследование из-за учреждения «Премии мира ФИФА» и последующего присуждения этой награды президенту США.

Письмо подписали депутаты Европарламента от Ирландии, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурга, Дании, Словакии и Нидерландов, отмечает NYT.

Ирландский депутат Барри Эндрюс (партия «Обновляя Европу») заявил Politico, что ФИФА получила возможность «доказать свою приверженность политической нейтральности, прозрачности и подотчетности».

Инфантино вручил премию Трампу 5 декабря 2025 года, во время церемонии жеребьевки чемпионата мира. Награда была учреждена без одобрения совета ФИФА за месяц до вручения и всего спустя несколько недель после того, как Трамп не получил Нобелевскую премию мира.