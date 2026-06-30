Японцам тотально не везет в плей-офф ЧМ. Вели в счете на трех последних турнирах — везде проиграли

Теперь у него же более мрачное настроение. «Я глубоко сожалею, мы не смогли одержать победу ради всех японцев. Как тренер, я беру ответственность на себя и хочу принести всем свои извинения. Мы сделали все, что было в наших силах, и, хотя сейчас мы глубоко разочарованы, я хочу принять этот результат и превратить его в стимул, чтобы вернуться еще более сильными», — отметил Мориясу после вылета от Бразилии.