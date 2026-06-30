Японцам тотально не везет в плей-офф ЧМ. Вели в счете на трех последних турнирах — везде проиграли

Бразилия победила Японию в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2:1. При этом «самураи» забили первыми и долгое время вели в счете, а решающий гол пропустили уже в добавленное время. Подобный сценарий становится для японцев недоброй традицией.
Как это было?
Первым таймом против Бразилии команда Ходзимэ Мориясу точно может гордиться — она не только сдержала натиск более сильной по классу сборной, но даже смогла забить. Постарался Кайсю Сано, который в середине отрезка удачно воспользовался ошибкой в обороне южноамериканцев.
Около получаса японцы сенсационно вели в счете, но команда Карло Анчелотти после перерыва серьезно нарастила давление. В итоге уже в середине второго тайма счет сравнял Каземиру — один из главных виновников пропущенного мяча Бразилии здорово выпрыгнул и замкнул навес головой.
Об атаках Японии в этот отрезок уже не было речи — азиаты держались как могли, даже не пытаясь огрызаться. Но до свистка не дотерпели — на 90+5-й минуте Габриел Мартинелли шикарно открылся в штрафной и с ходу пробил по мячу, выведя свою команду вперед.
На японцев в этот момент было больно смотреть — находясь так близко к сенсации, они упустили все за минуту до финиша.
Печальная тенденция
К сожалению для японских болельщиков, подобный сюжет в матчах их сборной — уже традиция. Нынешний чемпионат мира — третий подряд, с которого «самураи» вылетают подобным образом.
«Проклятье» началось на чемпионате мира в России — там Япония в ⅛ финала уступила Бельгии со счетом 2:3, хотя по ходу встречи вела 2:0. «Дьяволы» отыгрались за 24 минуты, причем решающий мяч, как и бразильцы, забили в дополнительное время.
Тренер сборной Акира Нисино был шокирован. «Когда мы вели 2:0, я не делал замены и очень хотел, чтобы мы забили третий мяч. И мы могли. Мы двигались к победе, но такой развязки точно не ждали. Дело шло к дополнительному времени, а потом эта быстрая атака Бельгии…» — признавался специалист.
На турнире в Катаре тенденция продолжилась — на той же стадии японцы играли против Хорватии, повели в счете перед перерывом, но почти сразу после отдыха пропустили. В итоге дело дошло до серии пенальти, где «самураи» фатально провалились — реализовали только один удар и покинули ЧМ.
Тогда Мориясу (он работает и сейчас) не сильно расстроился. «Конечно, мы хотели победить и результат печален, но он не отменяет всех усилий футболистов. Мы не смогли преодолеть барьер на пути к финальной восьмерке, но игроки показали новую эру японского футбола. Мы обыграли Германию и Испанию — чемпионов мира. Мы должны быть уверены в своих силах. Если мы можем не только догнать, но и превзойти лучшие сборные, я думаю, у японского футбола есть будущее», — сказал тренер Японии.
Теперь у него же более мрачное настроение. «Я глубоко сожалею, мы не смогли одержать победу ради всех японцев. Как тренер, я беру ответственность на себя и хочу принести всем свои извинения. Мы сделали все, что было в наших силах, и, хотя сейчас мы глубоко разочарованы, я хочу принять этот результат и превратить его в стимул, чтобы вернуться еще более сильными», — отметил Мориясу после вылета от Бразилии.
Артем Белинин